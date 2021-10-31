بعد قليل.. انطلاق فعاليات يوم المدن العالمى برعاية السيسى

جدة - نرمين السيد - تبدأ بعد قليل، فعاليات يوم المدن العالمى، الذى يعقد بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين.





ويتزامن الاحتفال بيوم المدن العالمى مع دخول مصر عصر المدن الذكية الذى يحقق التطور التكنولوجى فى إطار جهود الحكومة للتحول إلى المجتمع الرقمى وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، عددا من القضايا والتحديات التى تواجه مدن القارة الإفريقية، ويقدم حلولا مناسبة لها. وتعتبر القاهرة الأولى إفريقيا فى مؤشر مدن الإبداع لعام 2021، متقدمة 96 مركزا لتصبح بالمركز 208 من بين 500 مدينة حول العالم. وتقع القاهرة ضمن قائمة المدن الأكثر أمانا فى 2021، وتتمتع ببنى تحتية آمنة، وأمن شخصى وصحى وبيئى ورقمى.

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