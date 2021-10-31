الحكومة: ما يتردد عن استيراد شحنات فاسدة من الموز عار من الصحة

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن استيراد مصر شحنات فاسدة من فاكهة الموز، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد مصر شحنات فاسدة من فاكهة الموز. وشددت الزراعة على أن جميع المحاصيل الزراعية وكذلك الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها فاكهة الموز آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعى المصرى، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أى عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً الموطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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