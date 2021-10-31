معلومات الوزراء يطلق الإصدار الثانى من دليل عناصر البيانات القومية

في إطار السعي نحو اتباع مجموعة موحدة من معايير جمع ونشر البيانات بما يساعد في رفع كفاءة البيانات والمؤشرات القومية وتيسير عملية تداولها بين مختلف الجهات الحكومية بشكل أكبر فعالية، مع المساهمة أيضاً في إزالة أي غموض أو تضارب عند استخدام البيانات، وخلق الثقة في المعلومات والبيانات الصادرة عن الجهات الحكومية.

وفي هذا الصدد، أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الإصدارة الثانية من دليل عناصر البيانات القومية والتي تشمل توصيفاً لعناصر البيانات القومية، بحيث يسهم في رفع الوعي المجتمعي تجاه المفاهيم والمنهجيات التي تستخدمها الجهات المنتجة للإحصاءات، وتأكيد توحيد تلك المفاهيم بين الجهات المختلفة المسئولة عن جمع ومعالجة ونشر البيانات القومية.

وتقدم الإصدارة الثانية من الدليل معلومات أساسية عن كل عنصر بيان من عناصر بيانات نظام إدارة البيانات DMS وهو النظام الذي يعتبر البناء المعلوماتي والإطار التجميعي للبيانات والمعلومات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويتضمن بيانات ذات تسلسل تاريخي وقيم محدثَة كما يتضمن بيانات اقتصادية واجتماعية وقطاعية ومؤشرات دولية عن مصر.

وتشمل المعلومات الأساسية الخاصة بكل عنصر بيان، تعريف لهذا البيان ووحدة قياسه، ومصدره، وطريقة حسابه إن أمكن، وذلك من مصادر البيان الأصلية سواء وزارات أو هيئات، بالإضافة إلى تحديد توقيت إصدار عنصر البيان.

جدير بالذكر أن المركز كان قد أصدر دليل عناصر البيانات القومية في نسخته الأولى عام (2019/2020)، بهدف توحيد المفاهيم للبيانات القومية لدى مختلف الجهات الحكومية استناداً إلى المعايير الدولية بنشر البيانات ومنهجية نشر البيانات لدى صندوق النقد الدولي.