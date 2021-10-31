للمشاركة في قمة جلاسكو لتغير المناخ.. الرئيس السيسي يتوجه إلى بريطانيا

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى بريطانيا، للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر، بمدينة جلاسكو.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقمة المناخ، تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر، على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.