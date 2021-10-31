إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بكورونا..تدهور الحالة الصحية لـ أسماء مصطفى..وهذه تفاصيل تعرض ابنة نشوى مصطفى للتحرش

/658978/إصابة-أحمد-فلوكس-وكريم-محسن-بكوروناتدهور-الحالة-الصحية-لـ-أسماء-مصطفىوهذه-تفاصيل-تعرض-ابنة-نشوى-مصطفى-للتحرش

شهدت الأيام القليلة الماضية تعرض عدد كبير من النجوم في الوسط الفني والإعلامي، لأزمات شرسة، بعضها له علاقة بالصحة والأخرى اشتباكات أثرت عليهم والتي أبرزها تعرض ابنة الفنانة نشوى مصطفى للتحرش من قبل أشخاص مجمهولة.

وفيما يلي يرصد دوت الخليج أبرز الأزمات التي تعرض لها النجوم خلال الفترة القليلة المقبلة

إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بفيروس كورونا

أعلنت رابيا، زوجة الفنان أحمد فلوكس، إصابته بفيروس كورونا،مساء أمس السبت، فكتبت عبر حسابها الرسمي، بموقع بتادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “"أحمد فلوكس إيجابى كورونا.. الرجاء الدعاء له بالشفاء".

و أعلن أيضا الفنان المصري كريم محسن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن ثبُتت إيجابية المسحة التي أجراها،مطالبًا الجمهور بالدعاء له.

ونشر محسن نتيجة المسحة الخاصة به، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق قائلًا: "الحمد لله على كل شيء إدعو لي محتاج دعواتكم، إيجابي كورونا".

تفاصيل تعرض ابنة نشوى مصطفى للتحرش

كشفت الفنانة نشوى مصطفى مساء أمس تعرض ابنتها للتحرش عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:” النهاردة بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية”.

وتابعت: “وكلمتني وهي مفزوعة قلت لها حاولي تصوريهم وعملوا لها إشارات سافلة زي ماهو في الصورة كده، الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها حسبي الله ونعم الوكيل فيهم”.

وقالت نشوى مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، بأن سيارة المتحرشين كانت تتحتوي على 3 أشخاص، أما عن ابنتها فكان يوجد معها زوجها و3 بنات أخرين، ولصعوبة الموقف لم يستطع زوج ابنتها التصرف لذلك اتصلت بها ابنتها للإستنجاد بها، وسرعان ما أفادت ابنتها بضرورة تصوير السيارة حتى يستطيعوا الوصول لها عن طريق الرقم الخاص بها.

ومن جانبه، وقال عمرو أديب خلال برنامج الحكاية المذاع عبر فضائيات MBC مصر بأن الشرطة استطاعت الوصول لإبنة نشوى مصطفى من خلال كاميرات الطرق، وتم القبض عليهم وتحويلهم للتحقيق للإفادة بأقوالهم.

تدهور الحالة الصحية لأسماء مصطفى

وشارك أدمن الصفحة الرسمية لأسماء مصطفى أخر تطوارت الحالة الصحية لها مع الجمهور اذ كتب: “أسماء ما زالت فى المستشفى فى وضع حرج وحالة غير مستقرة فضلا منكم الدعاء فضلا الدعاء اللهم انت وحدك الشافى المعافى لا شفاء الاشفائك”، نافيا ما تم تداوله بدخول الإعلامية أسماء مصطفى قسم الرعاية المركزة.

مرض زكي فطين عبد الوهاب

وكشف المخرج خالد الحجار، أخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير زكي فطين عبد الوهاب، بعدما أعلن مؤخرا عن نشاط الورم مرة أخرى في المخ، مشرا إلى أنه يشهد فترة صعبة الأن، اذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “يا رب أشفِ وخفف عن صديقي الحبيب زكي فطين عبد الوهاب، يا رب وقف الألم.. أنت القادر وأنت الرحيم”.