/658961/نجلاء-بدر-تنضم-لأبطال-مسلسل-إلا-أنا-بحكاية-ويبقى-الأثر

انضمت الفنانة المتألقة نجلاء بدر لأبطال مسلسل «إلا أنا» الذي شهد إشادات عريمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ عرض أولى حلقات الموسم الثاني، والتي من المقرر أن تبدأ تصويرها في نهاية الأسبوع الجاري.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حكاية نجلاء بدر ضمن مسلسل إلا أنا

وتنتمي حكاية «ويبقى الأثر» لنوعية الحكايات الاجتماعية، وتعاقد عليه حتى اليوم الفنان مصطفى درويش ورانيا منصور ونجلاء بدر، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل.

وبدأت فضائية dmc عرض حكاية جديدة من حكايات مسلسل «إلا أنا» في موسمه الثاني، منذ يوم السبت تحت اسم «حكايتي مع الزمان» والتي تخوض بطولاتها الفنانة القديرة ميرفت أمين.

موعد عرض حكاية «حكايتي مع الزمان»

وتعرض حكاية «حكايتي مع الزمان» من مسلسل«إلا أنا 2» بداية من الليلة على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تكون الإعادة الساعة 3 بعد منتصف الليل والساعة 12:30 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على شاشة DMC Drama الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا.

وتضم حكاية «حكايتي مع الزمان» عدد كبير من النجوم منهم ميرفت أمين وأحمد جمال سعيد وهايدي رفعت وعصام السقا وشاهيستا سعد ورضوى جودة وحازم إيهاب، والحكاية تأليف أمين جمال وتحت قيادة المخرج أحمد حسن.

نجلاء بدر تثير غضب الجمهور بسبب إطلالتها الفاضحة

على الجانب الآخر، أثارت الفنان المصرية نجلاء بدر غضب وسخط الجمهور، بسبب إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الذي شهد حضور نخبة من نجوم الوسط الفني، اذ أطلت بدر من على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي بفستان أسود تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومشكوف عند منطقة الصدر.

ومن ثم سخر الجمهور منها وقام بإجراء تعديلات على صورها من خلال برنامج «الفوتشوب» لجعلها أكثر حشمة.

و تحدثت الفنانة نجلاء بدر لأول مرة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية عن إطلالتها المثرة للجدل بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي التي انطلقت فاعلياته، مشيرة إلى أنها لم تقصد التعري كما أنها لم تعتبره عاريا من الأساس.

وقالت نجلاء بدر أنها لم تكن تقصد مضايقة الجمهور بتلك الإطلالة، موضحة: “مش هلبسه تاني، وهرجعه”.

وتابعت نجلاء بدري حديثها عن منتقدي فستانها: “مش فاهمه في ايه، ومش عارفة عملت ايه، وكان في تعليقات عيزين مصحة الصراحة، لو اقصد أكون متعريه مكنتش لبست نصف الفستان التاني، ومواصفات العري مكنتش موجودة في الفستان”.