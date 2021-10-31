/658963/البرلمان-يحيل-مشروع-قانون-غادة-علي-بشأن-ملكية-الأراضي-المخصصة-لمراكز-الشباب-للجنة-الرياضة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائبة غادة علي، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن أيلولة ملكية واستبدال الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة العامة اليوم

الاتفاقيات

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مجموعة من القرارات والاتفاقيات، إلى اللجان النوعية في بداية الجلسة العامة.

أ .قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2021. 2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021، وقد أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)

ب‌. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وقد أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي)

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021 (وعددها 53 مشروعًا).

5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

6) مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2020 / 2021. (تحال إلى لجنة الخطة والموازنة)

7- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

8) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة)

9) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)