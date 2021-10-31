12تصريحًا لـ«ممثل الأغلبية» فى مواجهة مصطفى بكرى بشأن دور برلمان 2021 الرقابى«فيديو»

/658968/12تصريحا-لـممثل-الأغلبية-فى-مواجهة-مصطفى-بكرى-بشأن-دور-برلمان-2021-الرقابىفيديو

رفض أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على ما قام به النائب مصطفى بكري، في بداية الجلسة، بمحاولة الحصول على الكلمة لتوجيه بيان عاجل، بقوله: هذا المجلس لا يقوم بدوره الرقابي.

دوت الخليج جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن حماية المنشآت العامة والحيوية. 12تصريح لـ«ممثل الأغلبية» فى مواجهة مصطفى بكرى بشأن دور برلمان 2021 الرقابى النائب مصطفى بكرى يعلم ما أكن له من تقدير وإحترام

كلماته بشأن دور برلمان 2021 الرقابى «وأنه مش مجلس» خرجت بعصبية غير مبررة

الأدوات الرقابية التى تمت مناقشتها بالمجلس تجاوزت حد المعقول بالمجالس الأخرى

شاهدنا بالمجالس الأخرى أن الكلمات بمناقشات الأدوات الرقابية توزع بالمجاملة والحب

الكلمات أيضا كانت عبارة عن فضفضة والجميع شهد بذلك فى المجالس السابقة

النواب بقاعة البرلمان يمارسون دورهم بكل حرية فى دعم المواطن والدولة المصرية

سيظل هذا المجلس معبرًا عن الشعب المصرى يمارس أدواته الرقابية بكل حرية

أتحدى أى نائب قد سجل كلمة على التاب طبقا للنظام الذى تم وضعه وتم منعه من الحديث

لم يتم حجب أى طلب كلمة تم تسجيلها عبر التاب من أى من نواب البرلمان

يتم ممارسة الحرية والديمقراطية كافة صورها بقاعة البرلمان تحت إشراف المستشار حنفى جبالى

بشهادة المعارضة قبل الأغلبية نمارس كافة صور الحرية والديمقراطية تحت قبة البرلمان

لو تحدثنا عن المجلس الحالى سيكون هو المثالى والمنصف فى استخدام كافة الأدوات الرقابية

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