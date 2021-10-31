تقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيرة البنك اليوم الأحد علي استاد الأهلي السلام، مباراة مهمة وقوية، تجمع بين الأهلي "صاحب الملعب" والبنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري للموسم الجديد 2021-2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليج تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي :

حراسة المرمى: على لطفى.

خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، محمد شريف.

قائمة الأهلي

وضمت القائمة كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء أمس السبت، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام البنك الأهلي ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

وسجل رباعية الأهلي في شباك الإسماعيلي كل من علي معلول من ركلة جزاء، وأضاف بيرسي تاو في أول ظهور رسمي له مع الأهلي الهدفين الثاني والثالث، قبل أن يختتم أحمد عبد القادر الرباعية بعد مشاركته في الشوط الثاني.

وقال علي درويش في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "استاد القاهرة جاهز وفي أفضل حال لاستضافة مباراة الأهلي والزمالك يوم 5 نوفمبر المقبل، وهناك تنسيق مع مسؤولي تذكرتي والأمن بشأن دخول الجماهير في القمة".

إقامة مباراة القمة بين النادي الأهلي أمام فريق غريمة التقليدي الزمالك، علي استاد القاهرة، والتي من المقرر إقامتها يوم 5 نوفمبر بالدوري المصري.

ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي WE السلام.

ويتطلع الأهلي للفوز على البنك من أجل مواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية أمس الأول، وفوزه الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.