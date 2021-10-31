/658974/النائب-على-عبد-الونيس-يطالب-بإحالة-مصطفى-بكرى-للجنة-القيم

طالب النائب على عبد الونيس، عضو مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس بإحالة النائب مصطفى بكرى، للجنة القيم بشأن حديثه عن دور مجلس النواب الرقابى وقوله: «هذا المجلس لا يقوم بدوره الرقابي...وبكدا مش مجلس»، فى الوقت الذى حاول النائب مصطفى بكرى التعقيب إلا أن المستشار حنفى جبالى رد إعطاء الكلمة له مؤكدا على أنه لا يحق له التعقيب وفق اللائحة خاصة أنه لا أحد يذكره بسوء.

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ورفض أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على ما قام به النائب مصطفى بكري، في بداية الجلسة، بمحاولة الحصول على الكلمة لتوجيه بيان عاجل، بقوله: هذا المجلس لا يقوم بدوره الرقابي جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن حماية المنشآت العامة والحيوية.

وقال أشرف رشاد: هذا المجلس سيظل معبرا عن صوت الشعب المصري، يمارس أدواته الرقابية بشكل كامل وحرية كاملة، متابعا: أتحدى أي نائب أن يكون سجل على "التاب" وقد منع من الحديث أو حجبت كلمته.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحرية والديمقراطية يتم ممارستها تحت قبة البرلمان في أبهى صورها بشهادة المعارضة وكافة القوى السياسية الممثلة داخل المجلس.

وقال أشرف رشاد: أرفض الكلمات التي خرجت من النائب مصطفى بكري، مؤكدا أن عدد الأدوات الرقابية التي ناقشها هذا المجلس تجاوزت حد المعقول.

وتابع النائب: هذا المجلس أفضل من مجالس كانت الكلمات توزع بالمجاملة وكانت مجرد فضفضة، مؤكدا أن القاعة تمارس دورها الذي تعاهدت عليه أمام الله في دعم المواطن المصري، ودعم الدولة المصرية دون تقصير في أي أداة رقابية.

ووجه أشرف رشاد، رسالة للنواب، قائلا: أرجو أن نعي هذه القاعة وقيمتها، وهذا المجلس قياسيا منصفا في استخدام كافة الأدوات الرقابية.