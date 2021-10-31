مطالب بإحالته للجنة القيم..هجوم برلماني على مصطفى بكري تحت القبة 

/658975/مطالب-بإحالته-للجنة-القيمهجوم-برلماني-على-مصطفى-بكري-تحت-القبة

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، انتقادات حادة ضد النائب مصطفى بكرى، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، وذلك بسبب تهكم الأخير على المجلس حسب وصفهم.

دوت الخليج يرصد مطالب اعضاء البرلمان باحلة مصطفي بكري للجنة القيم

لجنة القيم

وقال النائب على عبد الونيس، إن ما ذكره النائب مصطفى بكرى بشأن عدم وجود دور للمجلس قائلا:" ده مش مجلس" وكذلك تهكمه على المجلس عبر الفضائيات، توجب الإحالة للجنة القيم.

واضاف عبد الونيس، لابد من المحافطة على شكلنا فى الشارع ولايجوز التهكم على المجلس بهدذا الشكل.

ومن جانبه تساءل النائب وليد فرعون،:" أريد أن أعرف لأى غرض يقول النائب مصطفى بكرى أن ده مش مجلس، ،عاوز اعرف لحساب مين وليه وعلشان ايه يهين المجلس؟.

وقال النائب حسن المير، للأسف النائب مصطفى بكرى، دائما وأبدا يقول ان المجلس ملوش لازمة، واحنا كل يوم بنحضر فى المجلس لمتابعة مشكلات المواطنين وفى الفترة الأولى للمجلس كنا بنقعد لحد 10 مساءا، عاوز اعرف ليه بيقول كده؟. وتابع المير، " لو مش عاجبه المجلس يقدم استقالتى، لابد أن تكون صورة المجلس محترمة أمام الجميع،، وخاصة وأن هناك قامة قانونية كبيرة تتولى رئاسة المجلس وهو المستشار الدكتور حنفى جبالى .

وأضاف، أحزن كثيرا أن أخى مصطفى بكرى، يهين المجلس.

ومن جانبه حاول النائب مصطفى بكرى، التعقيب أو الرد على تلك الإنتقادات الموجهة اليه من زملاءه النواب، إلا أن رئيس المجلس رفض طلبه، قائلا له:" تفضل بالجلوس، فالحديث لم يمس شخصك".

جاء ذلك خلال جلسة المجلس اليوم، بعدما حاول النائب مصطفى بكرى فى بداية الجلسة، الحصول على الكلمة دون ان يتقدم بطلب لها مسبقا، وهو ما رفضه رئيس المجلس مؤكدا على أهمية الالتزام باللائحة، ليعقب بكره متسائلا عن دور المجلس الرقابى.