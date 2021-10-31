/658976/مجلس-الشيوخ-يقرر-عودة-العمل-بكامل-طاقته-ويوجه-العاملين-به-بسرعة-تلقي-اللقاح

قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عودة نظام سير العمل بجميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بعودة نظام العمل اليومي بكافة القوى التشغيلية بنسبة ١٠٠٪ اعتبارا من اليوم الأحد .

دوت الخليج

ونوه مجلس الشيوخ في منشور إداري علي وجوب تلقي كافة العاملين بمجلس الشيوخ بتلقي لقاح فيروس كورونا المساجد وسرعة تلقي اللقاح في موعد لا يتجاوز ١٥ نوفمبر .

مجلس الشيوخ يقرر عودة العمل بكامل طاقته

هذا وتستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها اليوم لمناقشة عدد من الطلبات ومشروعات القوانين التي تحال إلى المجلس، وتعقد لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب اسامة كامل منتصر، اجتماعا غدا الاثنين لمناقشة قضية الوعي والانتماء الوطني بالاشتراك مع هيئات مكاتب لجان التعليم والشؤن الدينية والرياضة والاعلام والثقافة.

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من الطبليات ومشروعات القوانين المحالة إلى المجلس، وتعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب احمد ابو هشيمة اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطة السنوية لوزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.