صور..وزير المالية فى اقتصادية الشيوخ لمناقشة جدوي تفعيل ضرائب الارباح الرأسمالية

/658977/صوروزير-المالية-فى-اقتصادية-الشيوخ-لمناقشة-جدوي-تفعيل-ضرائب-الارباح-الرأسمالية

عقدت لجنة الشؤن المالية والاقتصادية برئاسة النائب هاني سري الدين اجتماعا اليوم الاحد لمناقشة جدوي تفعيل ضرائب الارباح الرأسمالية ومدي تاثيرها على سياسة الدولة الاقتصادية فى ظل رغبة الدولة فى تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادي بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اقتصادية الشيوخ بحضور وزير التموين الارباح الرأسمالية كما تستكمل اللجنة برئاسة هاي سري الدين وبحضور هيئات مكاتب لجان الاسكان والادارة المحلية والنقل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون التخطيط العام للدولة. هذا وتشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأحد نظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2021 (من حيث طريقة إقراره).قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأتزان) وتنميطها" الموقع بتاريخ 28/7/2021 (من حيث طريقة إقراره).

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