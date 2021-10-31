/658982/النائب-إبراهيم-المصرى-يؤيد-استمرار-القوات-المسلحة-فى-تأمين-المنشأت-الحيوية-بشكل-دائم-فيديو

قال النائب ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلامن، أن مشروع قانون حماية المنشأت العامة الحيوية، يهدف بشكل أساسي إلى الحرص على تأمين المواطنين وامدادهم بكافة الخدمات الحيوية، بالاضافة إلى الحفاظ على مقدرات الدولة من الخطط الارهابية.

قانون حماية المنشآت الحيوية والعامة

جاء ذلك أثناء حديثه بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنغفي جبالي لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، موضحا ان الجماعات الارهابية كانت تستهدف سابقا تدمير المنشأت الحيوية، وذلك لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية التى كانت تسعى لضرب اقتصاد الدولة وانهاكه.

دوت الخليج

وأعلن النائب إبراهيم المصري تأييده لمشروع القانون، ومعاونة القوات المسلحة جهاز الشرطة في حماية المنشأت وأصول الدولة، وإحالة مخالفات هذا النوع من القضايا إلى القضاء العسكري لتحقيق الردع العام والعدالة الناجزة.