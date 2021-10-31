/658983/تيك-توك-تعلن-رعايتها-لـ-مهرجان-القاهرة-السينمائي-بإطلاق-مسابقة-خلال-فاعلياته

دوت الخليج يرصد رعاية تطبيق تيك توك لـ مهرجان القاهرة

وسيكون برنامج المسابقة لمنصة تيك توك على ثلاث مراحل، الأولى سيتم اختيار أعلى 100 فيديو طبقا لعدد تسجيلات الإعجاب، والمشاركات، والتعليقات، والمشاهدات على تيك توك، ثم تقييم الفيديوهات من قبل لجنة تحكيم تحت إشراف إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، لإختيار 10 فيديوهات فقط، ثم يتم الترويج للفيديوهات ويتم الإعلان عنها على المنصة للمستخدمين للتصويت عليها في كل فئة.

مهرجان القاهرة السينمائي

هذا وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي موعد انطلاق دورته المقبلة الـ 43، بداية من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021، وذلك مراعاة لمتغيرات خريطة المهرجانات العربية.

و استقرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على التشكيل الجديد للفريق الفني للمهرجان في دورته الـ 43، حيث تولى الناقد أندرو محسن، منصب مدير المكتب الفني، وسوف تُقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

ويضم فريق المكتب الفني كلًا من: الناقد رامي عبد الرازق، مدير مسابقة آفاق السينما العربية، الناقد أسامة عبد الفتاح، مدير مسابقة أسبوع النقاد الدولي، المخرج مروان عمارة، مدير مسابقة الأفلام القصيرة، الناقدة رشا حسني، مبرمجة أفلام آسيا والباسيفيك، المخرجة ماجي مرجان، مبرمجة أفلام شرق أوروبا، المخرج يوسف هشام، مبرمج أفلام الأمريكيتين.

فيلم «ريتسا» يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021

ومن المقرر أن يشارك الفنان أحمد الفيشاوي بفيلمه الجديد «ريتسا» الذي يخوض بطولته بجانب الفنانة عائشة بن أحمد، في مهرجان القاهره السينمائي الدولي، اذ صورة له من داخل الاستديو خلال تسجيل الدوبلاج الخاص بالفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها قائلا: “من ستوديو الدوبلاج لفيلم ريتسا و الخبر السعيد ان الفيلم هيشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 2021”.