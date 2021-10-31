وزير التعليم العالى يوجه بسرعة تطوير وتشغيل مستشفى الثدى بكامل طاقته

جدة - نرمين السيد - ويعد مستشفى الثدى أول مستشفى متخصص فى مصر لعلاج أورام الثدى للسيدات، ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور حاتم أبوالقاسم عميد المعهد القومى للأورام، والدكتور عماد شاش مدير المستشفى.

واستمع الوزير، خلال الزيارة، لشرح تفصيلى حول سير أعمال تطوير مستشفى الثدى، موجهًا بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الذى تم إعداده مسبقًا، لتقديم إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر.

ووجه وزير التعليم العالى باستكمال تجهيز المستشفى بالأجهزة الحديثة، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، كما وجه بسرعة الاستعداد لتشغيل المستشفى بكامل طاقته الاستيعابية فى أسرع وقت ممكن، حتى تمارس دورها المأمول فى خدمة المواطنين.

وأكد الوزير على الدور المحورى للمعهد القومى للأورام فى تقديم خدماته لملايين المرضى من مختلف محافظات الجمهورية، مشددًا على أهمية تطوير المستوى التعليمى والطبى بالمعهد، وتقديم خدمة علاجية وصحية متميزة.

جدير بالذكر أن مستشفى الثدى يعُد أول مستشفى مُتخصص لعلاج سرطان الثدى بالمجان، ومنذ عام 2013 استقبل 480 ألف مريض بالعيادات الخارجية، وتم إجراء 150 ألف جلسة علاج كيماوى، و11 ألف عملية جراحة ثدى.

وتشمل أعمال التطوير زيادة عدد العيادات الخارجية من 5 إلى 16، وزيادة عدد الكراسى فى قسم العلاج الكيميائى، ليصبح العدد 55 كرسيا بدلاً من 24 كرسيا ، وستزيد مساحة انتظار العيادات الخارجية وقسم العلاج الكيميائى.

ومن المقرر استحداث قسم العلاج الإشعاعى وزيادة الطاقة الاستيعابية والأجهزة الطبية الحديثة بقسم الأشعة التشخيصية من 3 أجهزة إلى 8 أجهزة وتشمل (ماموجرام – سينيه – مقطعية – رنين – سونار)، وكذلك سيتم إنشاء صيدلية إكلينيكية جديدة تضم 6 أجهزة طبية جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية ومساحات الانتظار فى قسم صيدلية صرف الأدوية.