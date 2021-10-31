الأرصاد: تحسن نسبى فى الأحوال الجوية الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد أن تأثير السحب سيبقى على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبه سقوط الأمطار على مناطق متفرقة هناك.

وتميل درجات الحرارة اليوم الأحد نحو الارتفاع الطفيف، ويكون الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الدلتا والقاهرة ومنطقة القناة وصولا لشمال الصعيد، حار على وسط وجنوب الصعيد.

فيما يكون الطقس لطيف ليلا على شمال ووسط الجمهورية، بارد على مرتفعات جنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد و البحر الأحمر.

وتظهر تشكيلات متنوعة من السحب على معظم أنحاء الجمهورية، يصاحبها هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا مع تساقط متفرق للبرد على بعض المناطق، تمتد متفاوتة الشدة على باقى الدلتا والقاهرة ومنطقة القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحركة الرياح تهب على شمال الجمهورية والصحراء الغربية رياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على شمال غرب الجمهورية مع إثارة للرمال والأتربة أحيانا.

بينما تشهد وسط وجنوب الجمهورية رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة، يصحبها هبات نشطة على منطقة البحر الأحمر.

وأكدت الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (السلوم - مطروح - الإسكندرية - الجيزة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة بنسب من (50 إلى 60 %) تقريباً.

كما تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 50 % تقريباً.

بينما يتوقع خبراء الأرصاد، أن تسقط غدا الإثنين، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريباً.