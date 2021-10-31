وزير الزراعة يؤكد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتنمية وتطوير البحيرات

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة، اليوم الأحد، مع قيادات الهيئة العامة للثروة السمكية، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وأشار القصير إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة لهيئة الثروة السمكية، خاصة المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة؛ من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها فى زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، وذلك بطرحها للإيجار أو التشغيل من خلال القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة زيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة سواء كانت البحرية أو المياه العذبة لتوفيرها للبحيرات والمزارع.
وأشار السيد القصير إلى ضرورة الإسراع فى تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحافظ عليها، وكذلك الإسراع بالانتهاء من منظومة التحول الرقمى والمناطق التابعة لها.
من جهته، استعرض الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية نشاط الهيئة خلال العام الماضى، وكذلك ما تم من إنجازات فى تأجير المزارع السمكية وتحصيل المديونيات المستحقة وأيضا جهود الهيئة فى الارتقاء بمجتمع الصيادين وتقديم خدمات ذات جودة ممتازة للجمهور والسعى نحو تحقيق معدلات تصدير عالية.
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