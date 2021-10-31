صور- مصر تستقبل 784 ألف جرعة من لقاح موديرنا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مصر للشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "موديرنا"، صباح اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولى، بإجمالى 784 ألفا و280 جرعة.





وأكد عبدالغفار، أن مصر نجحت فى توفير جميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى العالم، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن الشحنة مقدمة من دولة "كندا" عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات للمواطنين حفاظا على مكتسبات التصدى للجائحة.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن لقاح "موديرنا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، لافتا إلى أن شحنة اللقاحات التى تم استلامها اليوم ستخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن مصر استطاعت فى وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتى شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration

لتلقى لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.