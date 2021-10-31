معلومات الوزراء يطلق الإصدار الثانى من دليل عناصر البيانات القومية

ويقدم الإصدار معلومات أساسية عن كل عنصر بيان من عناصر بيانات نظام إدارة البيانات DMS وهو النظام الذى يعتبر البناء المعلوماتى والإطار التجميعى للبيانات والمعلومات فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويتضمن بيانات ذات تسلسل تاريخى وقيم محدثَة كما يتضمن بيانات اقتصادية واجتماعية وقطاعية ومؤشرات دولية عن مصر.
وتشمل المعلومات الأساسية الخاصة بكل عنصر بيان، تعريف لهذا البيان ووحدة قياسه، ومصدره، وطريقة حسابه إن أمكن، وذلك من مصادر البيان الأصلية سواء وزارات أو هيئات، بالإضافة إلى تحديد توقيت إصدار عنصر البيان.
جدير بالذكر، أن المركز كان قد أصدر دليل عناصر البيانات القومية فى نسخته الأولى عام (2019/2020)، بهدف توحيد المفاهيم للبيانات القومية لدى مختلف الجهات الحكومية استناداً إلى المعايير الدولية بنشر البيانات ومنهجية نشر البيانات لدى صندوق النقد الدولى.
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