/658998/محافظ-البحيرة-تنفيذ-١٥١-مشروع-للري-بتكلفة-٣-مليار-جنيه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أن قطاع الري من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام القيادة السياسية خلال الأعوام الماضية لما له من أهمية في تحقيق الأمن المائي ، وكأحد القطاعات المهمة، التي لها صلة مباشرة بالمواطن.

دوت الخليج

محافظ البحيرة: تنفيذ ١٥١ مشروع للري بتكلفة ٣ مليار جنيه

وأشار محافظ البحيرة، إلى تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع الري وتأهيل الترع بكافة قرى المحافظة، وذلك لمواجهة الإهدار وتقليل الفاقد من مياه الرى.

حيث أن تلك المشروعات الجديدة من المشروعات القومية الحضارية التى يتم تنفيذها على أرض محافظة البحيرة، والذى تستهدف تطوير منظومة الرى وتوصيل المياه إلى المناطق المحرومة فى نهايات الترع وكذلك مواجهة تلوث مياه الرى.

كما أكد محافظ البحيرة، إلى أنه تم إنهاء العديد من مشاريع الري وتأهيل الترع خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ ١٥١ مشروع بتكلفة إجمالية ٣ مليار و٧٨٠ مليون جنيه، عبارة عن ١١١ مشروع بقطاع الري بتكلفة ٢ مليار و ٢٢٤ مليون جنية ( تم الإنتهاء من ٦٤ مشروع بتكلفة مليار و٦٥٠ مليون جنيه - جاري العمل بـ ٤٧ مشروع بتكلفة ٥٧٤ مليون جنيه ) بالإضافة إلى مشروعات تأهيل الترع ( المرحلة الأولى ) عبارة عن ٤٠ مشروع وتم الإنتهاء من ١٧ مشروع بتكلفة ١٦٦ مليون جنيه وجاري العمل بـ ٢٣ مشروع بتكلفة مليار و ٣٩٠ مليون جنيه.

فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق حيث شهدت المحافظة خلال ثلاث أعوام تنفيذ ٣٥٢٨ مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ ٧٢ مليار جنيه.