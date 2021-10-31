/658984/قرارعاجل-ضد-عجوز-هتك-عرض-طفلة-من-ذوي-الاحتياجات-الخاصة-في-الجيزة

قررت النيابه العامة بالجيزة، اليوم الأحد، بحبس عجوز لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وذلك في اتهامه بهتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد استدراجها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس عجوز هتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة

عرض الطفلة على الطب الشرعى

كما قررت النيابة أيضًا بعرض الطفلة على الطب الشرعي، لإيداع تقرير طبي في واقعة إغتصابها، وكذلك سماع أقوال والدتها.

تفاصيل واقعة الإغتصاب

ترجع تفاصيل واقعة الإغتصاب عندما شاهدت والدة الضحية أثار دم على ملابس الطفل، وخمنت تعرضها للتعدي الجنسي على يد أحد الأشخاص، وبالفعل حاولت معرفة ذلك من الطفلة إلا أن إعاقتها منعت شرحها للأمر لعدم معرفتها بما تم معه من قبل المتهم.

تعدى عليها أكثر من مرة

وعلى الفور قامت الأم بإبلاغ قسم الشرطة وبأجراء التحريات اللازمة، تم التوصل إلى المتهم، والذى أتضح أنه يسكن بذات العقار الذى تسكن فيه خالة المجني عليه، وأن المتهم قام باستدراج الطفلة إلى عقار مجاور، وتعدي عليها أكثر من مرة في نفس المكان، كما أنه في المرة الأخيرة قام بفض بكارتها.

وبمثول المتهم أمام النيابة العامة اعترف بإرتكابه للواقعة، فأمرت بحبسه على ذمة التحقيق التي تجري معه، مع مراعاة التجديد في الوقت القانوني.