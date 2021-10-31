/658986/نائب-التنسيقية-الجيش-المصري-من أقوي-جيوش-العالم-وجاهز-دائما-للدفاع-عن-الشعب

قال النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن البرلمان المصري يناقش اليوم عدد من القوانين الهامة التي يؤيدها النواب.

وقال مقلد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إننا نوجه تحية لرجال وشهداء القوات المسلحة، اللذين دافعوا عن أرض الوطن، قائلا:" إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتحية لأرواح الشهداء".

وأضاف بحسب ما رصد دوت الخليج أن الجيش المصري ، الذي يعد من أقوي جيوش العالم ، هو ملك للشعب المصري وجاهز في أي وقت للدفاع عن مصر.

وكان قد بدأ قبلها مجلس النواب نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. يهدف مشرع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.