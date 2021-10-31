/658989/أهلي-٢٠٠٣-يواجه-الإسماعيلي-اليوم-في-بطولة-الجمهورية

يستضيف فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ نظيره الإسماعيلي، اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخل «أهلي ٢٠٠٣» المباراة وهو يسعى للعودة لطريق الانتصارات بعدما خسر في الجولة السابقة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، وتعادل قبلها مع إنبي سلبياً.

ويأمل أهلي ٢٠٠٣ في تحقيق فوز جديد بالدوري بعدما فاز في أول مبارتين بالدوري على كل من الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى غزل المحلة بسداسية نظيفة، لكي يعزز حظوظه في التربع على صدارة الترتيب، والمنافسة على اللقب.

وجمع «أهلي ٢٠٠٣» بقيادة مديره الفني سيد غريب ٧ نقاط، من الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مثلها، مسجلًا ٩ أهداف، مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي سيد غريب مديرًا فنيًا ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق ومحمد إمام طبيب الفريق وطه محمد مخطط أحمال وأحمد عبد الخالق إخصائي التدليك.

تقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيرة البنك اليوم الأحد علي استاد الأهلي السلام، مباراة مهمة وقوية، تجمع بين الأهلي "صاحب الملعب" والبنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري للموسم الجديد 2021-2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

قائمة الأهلي

وضمت القائمة كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء أمس السبت، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام البنك الأهلي ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.