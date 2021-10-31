/658990/هالة-ابو-السعد-احتفالية-طريق-الكباش-رسالة-قوية-للعالم-كله-بحضارة-مصر-وريادتها

ثمنت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بالاستعدادات لاحتفالية طريق الكباش الفترة المقبلة، مشيره إلى أن الجميع ينتظر تنظيم فعالية كبرى لافتتاح الطريق لا تقل جمالاً عن احتفالية موكب المومياوات الملكية الذي أبهر الجميع، حيث تعتبر رسالة قوية للخارج؛ والتي تؤكد من خلالها على قوة الدولة المصرية وتعافي القطاع السياحي من تداعيات جائحة كورونا.

دوت الخليج وأكدت أبو السعد.. خلال البيان الصادر له، أن احتفالية طريقة الكباش تعتبر واحدة من الأحداث الفريدة من نوعها، والتي تساهم في أن تكون بوابة جديدة لإنعاش السياحة في مصر بشكل عام، وفي محافظة الأقصر بوجه خاص، ولإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة خاصة مع قدوم فصل الشتاء. هالة ابو السعد: احتفالية طريق الكباش رسالة قوية للعالم كله بحضارة مصر وريادتها واعلنت وكيل لجنه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس النواب، دعمها الكامل لخطة الحكومة في ترويج للحدث، لكي يخرج بشكل يليق بمصر وتاريخها، لإرسال رسالة للعالم كله بحضارة مصر وريادتها والتعريف بتاريخها، وسيسجل كحدث عالمي يؤرخ في الألفية الثالثة.

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