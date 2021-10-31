26 نوفمبر..كاظم الساهر يحيي حفل غنائي بدبي

يتسعد الفنان العراقي كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي جديدة للمرة الثانية في دولة الإمارات بمدينة دبي وذلك في يوم 26 نوفمبر المقبل، والتي من المقرر أن يشدو من خلالها بعدد من الأغانى التى تنال عجاب الجمهور الإماراتى، منها الحديث والقديم.

دوت الخليج يرصد موعد حفل كاظم الساهر بدبي

وروج الفنان كاظم الساهر لهذا الحفل من خلال حسابه الرسمى بموقع التديونات القصيرة “تويتر”، فنشر البوستر الخاص بالحفل وعلق عله قائلا: "قريبا، التفاصيل قريبا".

وتصدر الفنان كاظم الساهر تريند جوجل بعد إحياء حفل فى دبى، وذلك فى افتتاح سلسلة "أمسيات خالدة" ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا لعشاق القصير كاظم الساهر، وأقيم في ساحة الوصل حيث المعرض الضخم.

وكان قد كشف النجم كاظم الساهر، عن آخر استعداداته لحفله ضمن سلسلة "أمسيات خالدة"، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في إكسبو 2020 دبي، ونشر قيصر الغناء صورة له من البروفة الأخيرة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بصحبة عدد من العازفين بفرقته الموسيقية.

وقال الساهر: “أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب سنتين سألتقي بجمهوري الرائع من قلب الحدث العالمي المرتقب إكسبو 2020 دبي، وذلك في أول ليلة من "أمسيات خالدة". ستكون هذه الأمسية فرصة للاحتفال بنهضة منطقتنا وتعريف العالم بتلك الإنجازات المتميزة عبر لغة الموسيقى العربية ، فالموسيقى هي لغة واحدة تتحدث بصوت كل البشر، إنه لشرف لي أن أكون جزءًا من هذا الحدث العالمي المبهر، الذي يجعلنا ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمل وأعدكم أنها ستكون ليلة رائعة".

عمرو دياب يشعل حفل إكسبو دبي 2020 بحضور جماهيري هائل

في سياق مختلف، أشعل النجم الكبير عمرو دياب معرض إكسبو دبي 2020 وذلك بالتزامن بحفل ضخم شهد حضور جماهيري هائل تزامنا مع احتفال الجناح المصري بالمعرض باليوم الوطني المصري الموافق ٣٠ أكتوبر.

وكان احتشد جمهور الهضبة في المسرح قبل انطلاق الحفل بساعات ليسجل حضورا كبيرا وغير مسبوق لفنان عربي في الحفلات التي أقيمت منذ انطلاق المعرض.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الجديد "عيشني" والتي صدر منها حتى الآن أغنيات "رايقة" و"انت الحظ" و ببتدي م الزيرو" وغيرها من الاغنيات التي طرحها هذا الصيف.