سعد سمير يدعم محمد الشناوي بعد ترشيحه لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

وكتب سعد سمير كدافع النادي الأهلي المعر إلي صفوف فريق فاركو عبر “تويتر:”حقيقي فخر لينا كلنا انك تكون موجود في المكانة دي يا شناوي بس الي يعرفك كويس يعرف انك تستحق بتعبك واصرارك واخلاصك ربنا يكرمك كمان وكمان لأنك تستاهل كل خير”.

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء ترشيح محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، لجائزة أفضل حارس في العالم، في حفل ضخم سيقام نهاية نوفمبر المقبل.

شهدت قائمة المرشحين، التي أعلن عنها الاتحاد عبر موقعة الرسمي، تواجد الشناوي بجانب جيانلويجي دوناروما ومانويل نوير ويبو كورتوا.

الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء منظمة موازية للفيفا تعمل على أرشفة إحصائيات كرة القدم، وكان الألماني مانويل نوير آخر الحائزين على الجائزة عام 2020.

تقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيرة البنك اليوم الأحد علي استاد الأهلي السلام، مباراة مهمة وقوية، تجمع بين الأهلي "صاحب الملعب" والبنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري للموسم الجديد 2021-2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

قائمة الأهلي

وضمت القائمة كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء أمس السبت، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام البنك الأهلي ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.