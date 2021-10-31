شاكر: 1.4 مليار جنيه تكلفة تطوير شبكات الكهرباء فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.





وأوضح أنه فى نطاق محافظة الوادى الجديد والتى يبلغ عدد المشتركين الحالى بها حوالى 110 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء بتكلفة 1.4 مليار جنيه.

وأضاف وزير الكهرباء، أنه تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات إحلال وتجديد فى شبكة التوزيع بالمحافظة بإجمالى استثمارات تصل إلى حوالى 264 مليون جنيه خلال الفترة تم من خلالها أعمال توسعيه بإنشاء لوحتى توزيع جهد متوسط وتنفيذ 492 كم خطوط هوائية جهد متوسط وتنفيذ 87 كم كابلات جهد متوسط وتوسع فى شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 367 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالإضافة إلى 66 محول جديد، كما تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وذلك بإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 211 كم خطوط وكابلات جهد متوسط وإحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 451 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة إحلال محولات شملت 455 محول.

وأكد أنه فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة فى مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الوادى الجديد تم إدراج 25 قرية بمركز الفرافره بالمرحله الاولى من المبادرة.

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير، فأشار إلى أن الشركة أجرت دراسة ونفذت التغذية الكهربية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمصانع والرى وغيره بالمحافظة، والتى تسهم فى تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن، وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة الوادى الجديد خلال الفترة حوالى 506 مليون جنيه فعلى سبيل المثال لا الحصر توصيل التغذيه الكهربائيه لعدد حوالى لعمارات الاسكان الاجتماعى بالمحافظة وتوصيل التغذيه الكهربائية لعدد من محطات مياه شرب بالاضافه الى توصيل التغذية الكهربائية لمشروع الانتاج الحيوانى بمدينة الخارجه.

وعن جهود الشركة فى مجال استصلاح الاراضى الصحراويه بمنطقه شرق العوينات، قال إنه تم الإشراف على توصيل التغذية الكهربائية لمساحة 50 ألف فدان لصالح جهاز خدمة المشروعات الوطنيه بتكلفة 475 مليون جنيه بالإضافة إلى مساحة 20 ألف فدان بتكلفة 190 مليون جنيه والذى قام بتنفيذه شركة السويدى.

وتابع: كان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مؤكدا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة فى جميع المناطق.

وأكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، والاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.