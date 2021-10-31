جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تغادر المريضة المستشفى غدًا، وذلك بعد قضاء فترة الملاحظة، للاطمئنان على صحتها.
وقال الدكتور هشام أنور، نائب مدير مستشفى عين شمس التخصى، لـ دوت الخليج، إن الروبوت لن يكون بديلا للطبيب الجراح، لكنّه أداة مساعدة.
وأوضح أن الروبوت سيقوم بإجراء عدد من العمليات الجراحية الأخرى، لامتلاكه دقة عالية وأجهزة إلكترونية حديثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجاح أول جراحة روبورتية بمستشفى عين شمس التخصصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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