نجاح أول جراحة روبورتية بمستشفى عين شمس التخصصى

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تغادر المريضة المستشفى غدًا، وذلك بعد قضاء فترة الملاحظة، للاطمئنان على صحتها.

وقال الدكتور هشام أنور، نائب مدير مستشفى عين شمس التخصى، لـ دوت الخليج، إن الروبوت لن يكون بديلا للطبيب الجراح، لكنّه أداة مساعدة.

وأوضح أن الروبوت سيقوم بإجراء عدد من العمليات الجراحية الأخرى، لامتلاكه دقة عالية وأجهزة إلكترونية حديثة.