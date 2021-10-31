سفير مصر فى بودابست يتابع أعمال صناعة 1300 عربة قطار لصالح السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - زار السفير محمد الشناوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، مصنع دوناكاسى الذى يتم فيه إنتاج عربات قطار السكة الحديد، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ عقد توريد 1300 عربة قطار لصالح هيئة سكك حديد مصر بواسطة التحالف المجرى الروسى.





وكان فى استقبال السفير المصرى، نائب مدير شركة ترانسماش هولدنج الممثلة للتحالف ومدير المصنع، فضلاً عن عدد من المسئولين المجريين والروس بالشركة، وقاموا باصطحابه فى جولة تفقدية لخط الإنتاج الخاص بالعربات المكيفة التى يجرى تصنيعها لمصر حالياً، حيث يتم إنتاج 51% من إجمالى الصفقة بالمجر.

وخلال الزيارة، أكد السفير الشناوى، الأهمية التى توليها مصر لهذه الصفقة كونها تستهدف تطويرا شاملاً ونقله نوعية فى أحد المرافق الحيوية فى مصر والذى يستخدمه يوميًا الملايين من المواطنين المصريين، بالإضافة إلى كونها الصفقة الأكبر فى تاريخ العلاقات بين مصر والمجر، وكذا فى تاريخ قطاع السكك الحديدية بالمجر.

وشدد على أن زيارة رئيس الجمهورية للمجر فى شهر أكتوبر 2021 شهدت التباحث حول الاستفادة من الخبرات المجرية الكبيرة فى مجال السكك الحديدية بما يضمن نقل وتوطين صناعة القطارات فى مصر.