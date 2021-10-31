وكان فى استقبال السفير المصرى، نائب مدير شركة ترانسماش هولدنج الممثلة للتحالف ومدير المصنع، فضلاً عن عدد من المسئولين المجريين والروس بالشركة، وقاموا باصطحابه فى جولة تفقدية لخط الإنتاج الخاص بالعربات المكيفة التى يجرى تصنيعها لمصر حالياً، حيث يتم إنتاج 51% من إجمالى الصفقة بالمجر.
وخلال الزيارة، أكد السفير الشناوى، الأهمية التى توليها مصر لهذه الصفقة كونها تستهدف تطويرا شاملاً ونقله نوعية فى أحد المرافق الحيوية فى مصر والذى يستخدمه يوميًا الملايين من المواطنين المصريين، بالإضافة إلى كونها الصفقة الأكبر فى تاريخ العلاقات بين مصر والمجر، وكذا فى تاريخ قطاع السكك الحديدية بالمجر.
وشدد على أن زيارة رئيس الجمهورية للمجر فى شهر أكتوبر 2021 شهدت التباحث حول الاستفادة من الخبرات المجرية الكبيرة فى مجال السكك الحديدية بما يضمن نقل وتوطين صناعة القطارات فى مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى بودابست يتابع أعمال صناعة 1300 عربة قطار لصالح السكة الحديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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