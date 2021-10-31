قافلة الأزهر الطبية تختتم عملها في الأقصر وتبدأ عملها في أسوان

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اختتمت قافلة الأزهر الشريف الطبية الموفدة إلى محافظتي الأقصر وأسوان، عملها بمحافظة الأقصر والذي استمر من الاثنين 25 أكتوبر 2021 وحتى الخميس 28 أكتوبر 2021، وقد شهدت القافلة إقبالا ملحوظا طوال فترة عملها حيث تم إجراء الكشف الطبي على 1586 حالة، من بينها 191 عملية جراحية بمختلف التخصصات، وذلك على مدار أيام عملها بالمحافظة.

وصرح فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن الأزهر الشريف لا يدخر جهدا للقيام بدوره المجتمعي والتوعوي على النحو الأمثل لتوعية مواطني المحافظات الحدودية والنائية بأمور دينهم وتقديم الخدمات الطبية لهم وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الوعي لديهم بمخاطر الفكر المتطرف، وذلك من خلال إرسال القوافل الطبية والتوعوية إلى المحافظات النائية والحدودية، وأن هذه القافلة تأتي استكمالا لسلسلة القوافل التي أرسلها الأزهر من قبل لخدمة الفئات الأكثر احتياجا بهذه المحافظات.

من جانبه قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، أن القافلة الطبية قد توجهت فور انتهاء عملها بالأقصر إلى محافظة أسوان، لاستكمال تقديم خدماتها الطبية للمواطنين بالمحافظة، مشيرا إلى أن القافلة ستباشر عملها من مستشفى كوم امبو المركزي، مؤكدا أن عمل القافلة لا يقتصر على اجراء الكشوفات الطبية، وإنما يشمل أيضا إجراء العمليات الجراحية في مختلف تخصصات الباطنه والمخ والأعصاب والأطفال وجراحة العيون والجراحة العامة والمسالك البولية والجلدية والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة وجراحة العظام والأوعية الدموية والتخدير والرعاية.

جدير بالذكر أن قافلة الأزهر الموفدة إلى محافظتي الأقصر وأسوان بدأت عملها بمحافظة الأقصر بمستشفي الأقصر العام الاثنين الماضي، ويمتد عملها حتى الجمعة المقبلة، بعدها يتم التوجه إلى محافظة أسوان لاستكمال عمل القافلة بمستشفي كوم إمبو المركزي خلال الفترة 30 أكتوبر وحتي 2 نوفمبر، يتم خلالها إجراء العمليات الجراحية والكشوفات الطبية وتوزيع الأدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.