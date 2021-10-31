«محبوسة 3 سنوات داخل غرفة مظلمة ومربوطة بالجنازير».. تفاصيل العثور على طفلة داخل منزل بالدقهلية

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بدأت النيابة العامة بالدقهلية، اليوم الأحد، التحقيقات في واقعة تقييد أب لنجلته الصغيرة، وحبسها في منزل في قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر، مهجور لمدة 3 سنوات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحقيقات في واقعة تقييد أب لنجلته الصغيرة، وحبسها في منزل في قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر، مهجور لمدة 3 سنوات.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بلاغًا من الأهالي قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر، بعثورهم على الطفلة «شهد م. ص»، تبلغ من العمر الـ12 عامًا، مقيدة بالجنازير داخل منزل مهجور بالقرية.

أقوال شهود العيان

وعلى الفور انتقل رجال وحدة مباحث المركز إلى البلاغ، وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن والد الطفلة انفصل عن والدتها قبل 3 سنوات، ولم يروا الطفلة منذ ذلك الوقت، وبسؤال والدها أكد أنها انتقلت للإقامة مع عمها بالقاهرة.

وأضافوا أمام رجال المباحث حول الواقعة، أنهم كانوا يسمعون أصوات بكاء تصدر من داخل المنزل، واعتقدوا في البداية أنه مسكونًا، حتى استعانت إحدى سيدات القرية بإبنها وجارها، وبدخولهما المنزل تفاجئوا بالطفلة مقيدة بالجنازير، وتجلس على السرير في الظلام.

ونجح ضباط المباحث القليوبية، في إلقاء القبض على الأب المتهم بحجز أبنته داخل غرفة مغلقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة خوفًا عليها من الخروج والاختلاط بالشارع، وتم تحرير المحضر اللازمة بالواقعة، والعرض على جهات التحقيقات المختصة.