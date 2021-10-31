عمرو هندي: لا يوجد جريمة أكثر خسة من خيانة الوطن..وتعديلات إفشاء أسرار الدولة خطوة ضرورية لمواجهة حروب الجيل الرابع

/659001/عمرو-هندي-لا-يوجد-جريمة-أكثر-خسة-من-خيانة-الوطنوتعديلات-إفشاء-أسرار-الدولة-خطوة-ضرورية-لمواجهة-حروب-الجيل-الرابع

أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أنه على الرغم من كثرة الجرائم واختلافها ولكن لا يوجد جريمة أكثر خسة وبشاعة من خيانة الوطن، لأنها جريمة تمس بسلامة الدولة وتعرضها لاخطار تؤدي إلي الأضرار بالوطن والمواطنين، معلنًا ترحيبه بأي تعديل أو تشريع يغلظ عقوبة الخائن لكي يكون عبرة لغيره ولذوي النفوس المريضة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب عمرو هندي بشأن قانون العقوبات تعديلات قانون العقوبات قانون العقوبات وأضاف هندي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن حروب العصر الحديث التي نشهدها الفترة الحالية خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات أكثر خطورة من الحروب التقليدية التي اعتدنا عليها لأنها بتسهل إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة لأي مكان في العالم، لذلك فأن الالتفات لذلك في التعديل المقترح أمر جيد ويتواكب مع الظروف القائمة من أجل الحفاظ على الأمن القومي للوطن. ولفت هندي، إلى أن القوات المسلحة وما يتعلق بها من أمور تمس الأمن القومي للبلاد خط أحمر، فهم الأبطال الذين قدمو بطولات خالدة ودماء زكية مهدت الطريق إلى النصر وأضاءت التاريخ بحروف من نور، مؤكدًا أن هذه التعديلات تتوافق مع الدستور كما أنها خطوة ضرورية في حماية الوطن من كل التهديدات والمخاطر ومواجهة ما أفرزه الواقع العملى من تحديات تواجهها الدولة المصرية.

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