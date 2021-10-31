توفير 1000 فرصة عمل لشباب قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح.. تفاصيل

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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع "مبادرة حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من أجل تطوير قرى الريف المصري، وتواجد فريق عمال مصر الخدمي، داخل قرية نجريج اليوم لتعيين ألف شباب من حملة المؤهلات في مشروعاتها الصناعية والتعليمية والخدمية.

وتحدث المهندس "هيثم حسين" رئيس مجمع عمال مصر الخدمي، وأكد أن المبادرة تمت بالتعاون مع حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، من أجل مساعدة عمال مصر من خلال البنية التحتية والخدمات للمواطنين، وفتح فرص عمل للشباب بالقرية، ويتم عمل قطاع التدريب والتأهيل وقطاع الموارد البشرية والتعيين.

وبدأت المبادرة صباح اليوم الأحد بقرية نجريج بمركز بسيون، وحضر صلاح غالي، والد لاعب ليفربول محمد صلاح، وعبد العزيز البمبي، رئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح.

وتم إعلان المبادرة بشكل رسمي اليوم، من أجل دعم الشباب خلال الفترة القادمة ويكون بداية للعمل والإصرار على النجاح مهما كانت العقبات.

محمد صلاح: نجم فيوتشر يستحق التواجد مع منتخب مصر.. وبيرسي تاو مفاجئة موسيماني هذا الموسم

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن أحمد رفعت لاعب فيوتشر يستحق التواجد مع منتخب مصر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة النهار" "معجب للغاية بمستوى بيرسي تاو مع النادي الأهلي، وهو من اللاعبين الكبار، وكان مفاجئة موسيماني في بطولة الدوري، ولديه الكثير ليقدمة في البطولة".

محمد صلاح

وواصل "سعيد بمستوى أحمد رفعت هذا الموسم مع فريق فيوتشر، ويستحق التواجد مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة، وهناك حاله من التفاهم بينه وبين علي ماهر المدير الفني للفريق".

واختتم "لم نتعود على ظهور أزمات النادي الأهلي خارج أسوار الفريق مثلما يحدث في الفترة الأخيرة، وسعيد للغاية بوقف القيد لنادي الزمالك بسبب اللاعبين المعارين".