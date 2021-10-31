/659003/عمرو-القطامي-قانون-حماية-المنشآت-الحيوية-خطوة-لحماية-مؤسسات-الدولة-من-العناصر-الإرهابية

أكد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع قانون حماية المنشأت الحيوية يعد استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة بعد أن كانت مؤقنه.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب عمرو القطامي خلال مناقشة مشروع قانون حماية المنشأت العامة والحيوية اليوم قانون حماية المنشآت العامة والحيوية وأضاف النائب عمرو القطامي، على هامش مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه على الرغم من جهود الدولة المصرية فى مواجهة كافة صور الإرهاب والعناصر الإرهابية والمتطرفة طوال السنوات الماضية،حتى وصل الأمر لعدم مد حالة الطوارئ، بقرار تاريخى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلا أن التهديدات لا تزال قائمة والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية مسئولية كبيرة، وأعتقد أن مشروع القانون المعروض يلبى هذه المسئولية. ولفت القطامي، إلى أن جهود التنمية والبناء التى تتم فى الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة بحاجة لردع وحسم مع كل من تسول له نفسه فى التفكير بالإعتداء عليها أو النيل منها ومن ثم استمرارية معاونة القوات المسلحة لرجال الشرطة ستكون السبيل لهذا الردع، مؤكدًا على أنه خطوة على طريق حماية مؤسسات الدولة من العناصر الإرهابية والمتطرفة، كما أنه يمثل أمن قومى رداع وصارم من أجل استكمال البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو القطامي: قانون حماية المنشآت الحيوية خطوة لحماية مؤسسات الدولة من العناصر الإرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.