/659004/أحمد-فلوكس-بعد-إصابته-بكورونا-ابتلاء-ربنا-يرحمكم-منه

حرص الفنان أحمد فلوكس على طمأنة جمهورة حول حالته الصحية بعدما أعلنت زوجته إصابته بفيروس كورونا المستجد، موجها الشكر لكل من سأل عنه خلال تلك الفترة.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية لفلوكس بعد إصابته بكورونا

وكتب أحمد فلوكس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “بشكر كل من سأل عني وبيدعيلي وبيهتم، وبدعيلكم برحمة ربنا من هذا الابتلاء أنتم وحبايبكم وأهاليكم وأمة المسلمين جميعًا”.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت رابيا، زوجة الفنان أحمد فلوكس، عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، مساء اليوم السبت، مطالبة جمهوره بالدعاء له بالشفاء، فكتبت عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "أحمد فلوكس إيجابى كورونا.. الرجاء الدعاء له بالشفاء".

ويتّبِع أحمد فلوكس، هذه الفترة، كافة الإجراءات اللازمة من خلال خضوعه للعزل المنزلي، وتنفيذ البروتوكول العلاجي المتبع في هذه الحالات، والذي أعلنت عنه وزارة الصحة، ومن المقرر أن يجري مسحة ثانية بعد أسبوعين.

القضاء المصري يصدر حكمًا لصالح أحمد فلوكس في قضية إزعاج رجل أعمال

هذا أعلن الفنان المصري أحمد فلوكس برائته من القضية المعروفة إعلاميًا باسم «إزعاج رجل أعمال»، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من شهر به واستغل اسمه.

ونشر فلوكس صورة من حكم المحكمة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. رزقني الله بقضاء مصر العادل الشامخ دائمًا أدامه الله على مصر نعمة وكان نصرة لكل مظلوم.. أول رد من الله عز وجل لكل من تعمد تشويه صورتي في أول قضية المعروفة إعلاميًا بخبر حبسي لإزعاج رجل أعمال".

تابع فلوكس: "براءة ورفض الدعوة.. وسيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية والرجوع بالحق المدني للتشهير بي واستغلال اسمي.. وسيكون شهر ملئ بكل الردود الربانية على الجميع، أتمنى من الإعلام وكل ما نشر خبر حبسي أن يكون منصف وأن ينشر خبر براءتي بنفس القوة والانتشار في كل مواقع مصر وخارجها بعد حملة التشويه التي حدثت".

واختتم أحمد فلوكس حديثه قائلًا: "أعلم أني سأشاهد آيات الله في رجوع حقي وإثبات براءتي في كل ما رايته طيلة السنتين... ربنا كبير".