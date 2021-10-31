/659006/برلمانية-تطلق-مبادرة-القضية-السكانية-وتحدياتها-لطلاب-الاعدادي-والثانوي-بالفيوم

أطلقت النائب ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب مبادرة بعنوان "القضية السكانية وتحدياتها" لطلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى محافظة الفيوم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وبإشراف الدكتور أكرم حسن وكيل الوزارة والدكتور هشام أبو عوف المدير التنفيذي للمديرية.

تحيامصريرصد اطلاق النائبة ميرفت عبد العظيم لمبادرة بعنوان القضية السكانية وتحدياتها

القضية السكانية وتحدياتها

وقالت النائب ميرفت عبد العظيم إيمانا مني بأهمية دور النشء في المشاركة في قضايا الوطن أعلن عن إطلاق مبادرة وذلك تحت عنوان (القضية السكانية وتحدياتها) وتشتمل على ندوات للتوعية لطلبة المدارس الثانوية فيما يتعلق بالوضع السكاني الحالي وطرح المشكلة وتحدياتها وكيفية التعامل معها.

الأعمال اليدوية

وأكدت أن المبادرة تشتمل على مسابقة كبرى في الأعمال الأدبية وأخرى في الأعمال الفنية كما تشتمل أيضا على مسابقة في إطلاق صفحة الكترونية تتناول نفس القضية ويتم التحكيم في الإدارات التعليمية والتصفيات بالمديرية كما يتم تكريم الفائزين بجوائز قيمة في حفل يليق بالمشاركين جميعًا.

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته في مجموع المواد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

هذا وأعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته في مجموع المواد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

دوت الخليج

وتتضمن التعديلات التي توافق عليها النواب، بحسب ما رصد دوت الخليج، تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لحماية الامن القومى للبلاد.

ووفقا للنص المقدم من الحكومة:

تكون العقوبة الحبس لمدة لا لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.وغرامة تقديرية لسلطة القاضى تتراوح من 5 آلاف حتى 50 آلفًا وكانت العقوبة فى القانون الحالى من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.

وذلك على النحو التالى:

إفشاء أسرار الدولة المصرية

-كل من حصل بأية وسيلة غير مشروع على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاء لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

-كل من أذاع باية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد

استخدام وسائل التراسل لجهة أجنبية

- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته

استخدام الاحصاءات لصالح دولة أخرى

-كل من قام بجمع الاستبيانات أو الاحصاءات أو إجراء الدراسات لأى معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

استخدام وسائل الخداع خلال الحرب

-فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بأحدى وسائل تقنية المعلومات،أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.ويعاقب بالعقوبة نفسها فى الشروع فى ارتكاب هذة الجرائم.