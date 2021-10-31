«منتهى الهلع» انجي المقدم وغادة عبد الرازق يحتفلان بـ الهالوين بطريقة مثيرة..صور

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بدأت احتفالات نجوم الوسط الفني بالهالوين من خلال مشاركة الجمهور مجموعة من الصور عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي ظهروا بها في وضعيات غريبة ومثيرة، كان من بين هؤلاء الفنانة إنجي المقدم والفنانة غادة عادل.

دوت الخليج يرصد احتفال نجوم الفن بالهالوين

نشرت إنجي المقدم صورا لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهي تقف إلى جانب تمثال كبير من الخشب جسد مخيف ورأس قرع العسل، ورسمت إنجي المقدم على وجهها ملامح الخوف، وعلقت إنجي على الصور: “منتهى منتهى الهلع”.

غادة عبد الرازق تحتفل بالهالوين

وشاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها بصورة كاريكاتيرية لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلقت عليها قائلة: هالويين سعيد.

إنچي المقدم تتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر أن الفنانة إنچي المقدم شاركت في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «الاختيار 2»، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب

كما شاركت إلى جانبه في مسلسل «هجمة مرتده» تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

وشاركت الفنانة غادة عبد الرازق في الماراثون الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل لحم غزال، الذي عرض عبر قناة ام بي سي مصر، وشاركها في العمل العديد من نجوم الفن، منهم الفنان عمرو عبد الجليل، ووفاء عامر، خالد محمود، حمدي الميرغني، وحققت غادة عبد الرازق نجاحًا كبيرًا بهذا العمل.