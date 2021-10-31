/659014/النائب-مصطفى-بكرى-لم-أقصد-أى-إهانة-لمجلس-النواب

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ردًا على الهجوم الذى تعرض له بالجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا أنه تقدم بطلب علي التابلت الخميس الماضي لالقاء بيان عاجل لدعم قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطواريء ولابد ان يكون هناك موقف جماعي من المجلس يدعم الرئيس في خطوته.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب مصطفي بكري على الهجوم الذي تعرض له بالجلسة العامة

الأدوات الرقابية

وأضاف النائب مصطفي بكري، "المستشار رئيس المجلس رفض الطلب، فقلت له كده ميبقاش مجلس وأقصد أن المجلس يجب أن يناقش وأن يكون له مواقفه وأن يسمح لاعضائه باستخدام ادواتهم الرقابيه من طلبات احاطه واستجوابات".

وقال أيضا:" كلامي لم يحمل اي اهانه للمجلس وعلي رأسه قامة قضائيه نكن لها كل الاحترام، بل مطالبه بتفعيل دور المجلس الذي يحدده الدستور والقانون".

ورفض أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ما قام به النائب مصطفى بكري، في بداية الجلسة، بمحاولة الحصول على الكلمة لتوجيه بيان عاجل، بقوله: هذا المجلس لا يقوم بدوره الرقابي.

جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن حماية المنشآت العامة والحيوية.

وقال أشرف رشاد: هذا المجلس سيظل معبرا عن صوت الشعب المصري، يمارس أدواته الرقابية بشكل كامل وحرية كاملة، متابعا: أتحدى أي نائب أن يكون سجل على "التاب" وقد منع من الحديث أو حجبت كلمته.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحرية والديمقراطية يتم ممارستها تحت قبة البرلمان في أبهى صورها بشهادة المعارضة وكافة القوى السياسية الممثلة داخل المجلس.

وقال أشرف رشاد: أرفض الكلمات التي خرجت من النائب مصطفى بكري، مؤكدا أن عدد الأدوات الرقابية التي ناقشها هذا المجلس تجاوزت حد المعقول.

وتابع النائب: هذا المجلس أفضل من مجالس كانت الكلمات توزع بالمجاملة وكانت مجرد فضفضة، مؤكدا أن القاعة تمارس دورها الذي تعاهدت عليه أمام الله في دعم المواطن المصري، ودعم الدولة المصرية دون تقصير في أي أداة رقابية.

ووجه أشرف رشاد، رسالة للنواب، قائلا: أرجو أن نعي هذه القاعة وقيمتها، وهذا المجلس قياسيا منصفا في استخدام كافة الأدوات الرقابية.