الأعلى للقضاء يوافق على تجديد ندب قضاة

جدة - نرمين السيد - وكان المستشار شوقى قد طلب تجديد ندب القاضى عادل السعيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضى حسن فريد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وندب القاضى محمد شيرين فهمى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضى حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، نائب رئيس محكمة النقض، والقاضى على حسانين، نائب رئيس محكمة النقض للعمل بالمحكمة العليا للقيم.

كما وافق مجلس القضاء الأعلى على تجديد ندب القاضى عطية محمد زايد، نائب رئيس محكمة النقض، والقاضى أحمد عبد الله حسن، نائب رئيس محكمة النقض، والقاضى محمود إبراهيم إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، وندب القاضى مرتضى عبد اللاه أبو رضوان الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية للعمل بمحكمة القيم، وقرر مجلس القضاء إرسال الموافقة إلى المستشار عمر مروان وزير العدل.