رئيس الوزراء يتفقد المعرض الرسمى ليوم المدن العالمى 2021 بالأقصر

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه السيدة ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المعرض الرسمى ليوم المدن العالمى 2021، المقام على هامش الاحتفال بيوم المدن العالمى فى مدينة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





وتفقد رئيس الوزراء عدداً من أجنحة المعرض الذى يضم الجهات المشاركة فى هذا الحدث العالمى، يتقدمهم جناح كبير لوزارة التنمية المحلية، عرضت من خلاله مجموعة من منتجات التكتلات الإقتصادية لمحافظات الوجه القبلى، والتى طورها برنامج التنمية فى صعيد مصر، وكذلك جناح أيادى مصر، وهى المنصة الإلكترونية لتسويق السلع اليدوية، والتى أطلقتها وزارة التنمية المحلية فى يوم المرأة المصرية العام الماضى.

كما زار الدكتور مصطفى مدبولى جناح الشركاء الحكوميين الذى يضم عدداً من الوزارات المختلفة، والتى أسهمت مع وزارة التنمية المحلية فى دعم ومساندة هذا الحدث، علاوة على أجنحة مختلف الشركاء فى يوم المدن العالمى، ومنها أجهزة الأمم المتحدة الشريكة، وكذلك الاتحاد الأوروبى، وبنك التعمير والإسكان، الذى قدم كذلك الدعم للحدث، بما يُحقق التواصل الفاعل بين كافة الأطراف.

وأجرى رئيس الوزراء حواراً مع العارضين، كما أطلع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على بعض المنتجات التراثية من صعيد مصر المعروضة.

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره للجهد الذى بذل لإعداد أجنحة المعرض على هذا النحو، وأهمية ما تتضمنه تلك الأجنحة من سلع ومعروضات يسهم التسويق الجيد لها فى توسيع قاعدة الاستفادة، عبر دعم المرأة المصرية وتمكينها اقتصادياً، وايجاد فرص عمل للأسر والعائلات بإقليم الصعيد، وتطوير الإنتاج اليدوى وتطويره والنهوض به.

كما التقط الدكتور مصطفى مدبولى صورة تذكارية مع عدد من المسئولين المصريين والأجانب الذين حضروا الاحتفالية.