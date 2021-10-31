صور- المتينى: الجراحة الروبوتية تتماشى مع الطفرة الطبية فى مصر

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جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة حرصت على إدخال تقنية الجراحة الروبوتية فى مستشفياتها الجامعية نظراً لأن إدخال هذه الآلية فى المنظومة الصحية بمصر يعزز الدقة والمرونة والتحكم خلال إجراء العمليات الجراحية، حيث يسمح للجراح برؤية الموقع الذى ستجرى فيه الجراحة بشكل أفضل، مقارنةً بالتقنيات التقليدية الأخرى.
وأضاف: "كما تساعد الجراحة الروبوتية فى إجراء عمليات دقيقة ومعقدة قد تكون صعبة أو مستحيلة باستخدام الطرق التقليدية الأخرى، وبذلك تتميز مستشفيات جامعة عين شمس بتطبيق نظام الجراحة الروبوتية Robotic Surgery".
وأوضح: "أن إدخال نظم الجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية فى مصر يتماشى مع الطفرة التى شهدها القطاع الطبى فى السنوات الأخيرة، بما يسهم فى تعزيز تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030".
وأشار المتينى إلى أن جامعة عين شمس لم تشرع فى إجراء الجراحة الروبوتية على مريض حىّ إلا بعد الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بالعملية، حيث تم تدريب الأطقم الطبية على عدة مراحل بدءاً من virtual training، ثم pure training حتى تم التأكد من دقة كل الخطوات التى تمر بها الجراحة.
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