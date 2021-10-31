انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي على تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية...

في إطار تكليفات رئيس هيئة الرعاية الصحية، بشأن استكمال الخطوات الجادة نحو إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية داخل مستشفيات الهيئة، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، ووحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي بجامعة الأسكندرية، انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي على تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمحافظة الإسماعيلية، بهدف تأهيل مقدمي الخدمة الطبية، بكافة المنشآت التابعة للهيئة بالمحافظة، على مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، وآلية تطبيقها داخل منشآت الهيئة.

شمل البرنامج التدريبي عدة محاور وهي:-

تعريف ومكونات وأهداف الحوكمة الإكلينيكية مثل سلامة المريض.

منع الأحداث السلبية أو العكسية وتعزيز سياسة الإبلاغ وثقافة عدم اللوم.

المراجعة الإكلينيكية (السريرية).

آلية إدارة المعلومات والبيانات والبحوث التطبيقية والتدريب والتعلم.

أدلة العمل الإكلينيكية وبروتوكولات العلاج.

الامتيازات الإكلينيكية، وإدماج المرضي وذويهم.

استعراض تجربة مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة في البدء بإنشاء نظام مراجعة سريرية بالمستشفى.

استهدف البرنامج التدريبي على آليات تطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، 45 مقدم خدمة صحية من أطباء ورؤساء أقسام طبية وأعضاء هيئة تمريض وصيادلة ومسئولي جودة ومديرين طبيين، بعدد من المنشآت الصحية التابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الاسماعيلية.

ضم فريق الخبراء المتخصصين القائمين بالتدريب خلال البرنامج التدريبي، كل من :-

د. مجدي بكر _ مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية.

د. رحاب قنصوة _ عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

د. نوران الدسوقي _ عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

د. سالي مصطفي _ عضو وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية.

د. إيمان السيد _ عضو وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية.

أ. رماز حسين _ عضو وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية.

تأتي هذه الفعالية في إطار إطلاق برنامج متكامل لتطبيق أنظمة الحوكمة الإكلينيكية للخدمات الصحية المقدمة من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لتحقيق أعلى مستوى من الجودة والسلامة للخدمات الصحية المقدمة، وهو ما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة، طبقًا لأعلى المعايير الدولية للجودة في اطار من السلامة والمؤسسية مدعومة بنظام مراقبة وتقييم شفاف لمعايير الرعاية الصحية ولمستوى تقديمها .