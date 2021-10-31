أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 506 لسنة2021 بتشكيل مجلس أمناء المركز القومي للترجمة برئاسة وزيرة الثقافة وعضوية ممثلين لعدد من الوزارات. وتضمن القرار أعضاء بصفتهم الشخصية، وهم: الدكتور جابر عصفور، والدكتور محمد عناتي، والدكتور محمد سلماوي، والدكتورة هدي وصفي، والسفيرة مشيرة خطاب، وعصام علي السيد، وهنري داوود العويط، والكاتبة ميسون بنت صقر القاسمي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهوري بتشكيل مجلس أمناء المركز القومي للترجمة برئاسة وزيرة الثقافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.