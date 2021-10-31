النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة تهديد طالبتين لزميلتهما بمطواة بمدرسة بور فؤاد

تباشر النيابة الإدارية ببورفؤاد التحقيقات في بلاغ إدارة بورفؤاد التعليمية بشأن واقعة تصوير مقطع فيديو بإحدى المدارس التجارية بنات ببورفؤاد، تظهر فيه إحدى الطالبات وهي تحمل سلاحًا أبيض "مطواة" وبجوارها طالبة أخرى وتوعدهما لزميلة لهما بالتعدي عليها وذلك بمقر المدرسة وأثناء اليوم الدراسي الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الجاري.
هذا وقد قام المستشار إسلام نمر مدير نيابة بورفؤاد الإدارية، بقيد البلاغ بالقضية رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢١، وإحالتها إلى المستشارة مروة عادل رئيس النيابة لمباشرة التحقيقات.
وبالعرض على المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات.
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