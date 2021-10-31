اكتمال النصاب القانوني لانتخابات الإسماعيلي واعتماد الميزانية «صور»

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مازالت انتخابات الإسماعيلي على صقيح ساخن وهناك منافسة شرسة على جميع المقاعد من أجل نيل شرف رئاسة قلعة الدراويش خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي، وذلك من أجل اعتماد الميزانية وانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات.

وبدأت انتخابات الدراويش صباح اليوم الأحد وتستمر حتى الخامسة مساء، من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي خلال الفترة القادمة.

تشكيل مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بالجولة الثانية بالدوري الممتاز

تنطلق صافرة بداية مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، بعد لحظات في الساعة الثالثة مساء، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني لكل فريق عن تشكيل فريقه لمواجهة اليوم والتي تشهد على قوة هجومية وتكتل في وسط الملعب من قبل الفريقين.

تشكيل الفريقين في المباراة:

تشكيل سيراميكا كليوباترا: عامر عامر، عبدالله محمود، سيف تقا، أحمد محسن، مصعب البطاط، محمد حسن، بلال السعيداني، محمود نبيل، محمد إبراهيم، شريف دابو، باسم مرسي.

تشكيل الإسماعيلي: أحمد عادل عبدالمنعم، محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد دسوقي، عصام صبحي، عماد حمدي، محمود دونجا، محمد صادق، أحمد مصطفى، شكري نجيب، بينسون شيلونجو.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي:

يذكر أن الأهلي نجح في الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

نجح أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، بالرغم من النقص العديد في صفوف المارد الأحمر، في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.

وتلقى الدولي المالي بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوة من الدبابة المالية على محمد الشامي.

بيرسي تاو يخطف الأنظار في الدقائق الأولى:

نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الظهور بقوة في الدوري المصري الممتاز، مع النادي الأهلي ليسجل الهدف الثاني له في شباك الإسماعيلي في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، والهدف الثالث للنادي الأهلي، من خلال تريرة من الجانب الايمن ويسكنها الشباك.

سجل الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الفاني للنادي الأهلي في الدقيقة الـ 23من عمر المباراة من خلال انطلاقة من ومجهود فردي ويسكنها الشباك على يمين الحارس.

سجل الدولي التونسي الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الت 22 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، من سقوط ميكيسوني بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي.