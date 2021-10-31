/659015/تعرف-على-تشكيل-المقاصة-والجونة-في-الجولة-الثانية-للدورى

أعلن رضا شحاتة المدير الفنى لفريق الجونة عن تشكيل فريقه المقرر أن يخوض مباراة اليوم أمام المقاصة في الجولة الثانية من بطولة الدورى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يضم التشكيل كلا من، إسلام طارق، ومحمد نجيب، ولؤى وائل، وعمرو السداوى، وأحمد سالم صافى، ونور السيد، ومحمد رزق، وإسلام محارب، وبيكلى، وكريم طارق، وخالد قمر .

مصر للمقاصة التشكيل بكل من:

محمد مجدي، علي فتحي، أحمد صبيحة، أحمد عبد المنعم، هشام شعبان، علي المصري، محمود عقل، سيرجي إريك، أتولا جوزيف، زياد أشرف، جون أفيري. بينما اعتمد الجونة على كل من: إسلام طارق، محمد نجيب، لؤي وائل، عمرو سعداوي، أحمد سالم صافي، نور السيد، محمد رزق، إسلام محارب، شميلس بيكلي، كريم طارق، خالد قمر.

بكري سليم لرابطة الأندية

أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لفريق مصر المقاصة، أنه يهنئ رابطة الأندية المحترفة بع ظهور حفل قرعة الدوري المصري بشكل مبهر للغاية أمام الجميع.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" حصلنا على الموافقة من أجل لعب مباريات الفريق في الموسم الجديد بملعب الفيوم، وتواجدنا في بطولة أفريقيا على هذا الملعب، وكان هناك ترحيب كبير، وجماهير الفيوم حصلت على أفضل جماهير في مصر لمدة 3 مواسم على التوالي، وأنه ليست هناك أي مشكلة في الظهور هناك".

وواصل" العودة لملعب الفيوم ستكون فارقة للغاية، ونوافق على عدم لعب مباريات الأهلي والزمالك على ملاعبنا نظرا للظروف والقرارات الفنية، وجماهير الفيوم كانت تدعم الاتحاد السكندري في إحدى الفترات".

واختتم: " مصر المقاصة لديها استعداد تام لاستضافة جميع الفرق على ملعب الفيوم، بما فيهم الأهلي والزمالك، وليس هناك أي مداخيل للمادي حاليا سوى من الملاك بعد فسخ العقد مع مصر للمقاصة، والاعتماد حاليا على الجهود الذاتية".