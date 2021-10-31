/659019/طرح-حكاية-بحبك-موت-ضمن-مسلسل-المشهد-الأخير-في-هذا-الموعد

كشف الفنان كريم قاسم، عرض حكايته الجديدة ضمن حكايات مسلسل «المشهد الأخير» والتي أتت بعنوان «بحبك موت» في يوم 10 ديسمبر المقبل على أن تعرض الحكاية االأولى والتي يتولى بطولتها الفنان أحمد داود في 29 أكتوبر.

دوت الخليج يرصد موعد عرض حكاية بحبك موت لكريم قاسم

نشر كريم قاسم بوستر حكاية «بحبك موت» عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي بموقع انستجرام، حيث كشف موعد عرض العمل وهو 10 ديسمبر المقبل، وتشاركه بطولتها الفنانة سلمى أبو ضيف.

أبطال مسلسل «المشهد الأخير»

الجدير بالذكر، أنه يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، تجتمع الفنانة نيللي كريم مع الفنان إياد نصار في حلقة، ويجتمع كريم قاسم مع سلمى أبو ضيف في حلقة، ويقوم أحمد داود وبسنت شوقي ببطولة إحدى الحلقات.

فيلم «سواح» لكريم قاسم يحصد 6 ترشيحات في جوائز الفيلم اللوكسمبورجي

من ناحية أخرى، حصد فيلم «سواح» للمخرج المصري اللوكسمبورجي، أدولف العسال، وبطولة الفنان الشاب كريم قاسم، 6 ترشيحات في جوائز الفيلم اللوكسمبوجي، وسيتم الإعلان عن الجوائز في فعالية كبيرة بلوكسمبورج يوم 26 نوفمبر المقبل.

وترشح الفيلم لجوائز أفضل فيلم، أفضل ممثل نيلتون مارتينز، أفضل سيناريو أدولف العسال، أفضل تصوير نيكوس ويلتر، أفضل موسيقى أريك بينتز، بجانب جائزة خاصة يقدمها الإعلام اللوكسمبورجي.

وشارك «سواح» في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية المختلفة، وحصل خلال جولاته على 34 جائزة دولية في أكثر من 100 مهرجان دولي، كما وتصدّر أعلى المشاهدات على منصة نتفلكس وقت إطلاقه.

قصة فيلم سواح

وتدور أحداث فيلم «سواح»، حول قصة الشاب "سمير" الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي، لكن يفقد ممتلكاته وجواز السفر الخاص به في الطريق، ويحتجز كلاجئ في لوكسمبورج، وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ6 لغات مختلفة، ويقوم ببطولته النجم المصري كريم قاسم، تأليف الكاتب الهندي دنيس فوون، ومن إخراج أدولف العسال.