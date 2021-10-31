النائبة هالة أبو السعد :جهود مصر فى مكافحة الإرهاب نموذج للعالم«فيديو»

/659021/النائبة-هالة-أبو-السعد-جهود-مصر-فى-مكافحة-الإرهاب-نموذج-للعالمفيديو

أكد النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن مصر كانت نموذج للعالم سيحكى عنها التاريخ فى مواجهة الإرهاب وبناء وطن حقيقى فى ضوء الجمهورية الجديدة التى نسعى لبنائها .

دوت الخليج يرصد تعليق هالة ابو السعد بشأن تعديلات قانون الارهاب

قانون الارهاب

جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان بشأن تعديلات قانون الإرهاب، مؤكدة أنها خطوة لتمكين أجهزة الدولة المصرية من القيام بدورها فى حماية الوطن من كافة التهديدات وتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة.

مكافحة الارهاب

ولفتت إلى أن التعديلات المطروحة على قانون مكافحة الإرهاب سبيل مستمر وفعال لمواجهة أى شكل من أشكال الجريمة الإرهابية، خاصة بعد إلغاء مد حالة الطوارئ، حتى تكون أيادى الأجهزة المعنية رادعة بشكل مستمر لكل العناصر الإرهابية والمتطرفة فى أى وقت من الأوقات.

وأضافت هالة أبو السعد،”نتذكر بكل إجلال وتقدير دائما فى أى مناقشات تشريعية ذات صلة بمواجهة الإرهاب والجرائم الإرهابية داخل المجلس الموقر شهداءنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين لولاهم ما كنا نصل نحو بيئة الأمن والاستقرار التى نحيا بها مؤخرًا ونمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة بجانب جهود التنمية والرخاء...فلهم منا كل التقدير والإحترام” .

وتابعت “نتذكرهم دائما.. ونتذكر تضحياتهم..ولما لا ونحن منذ أيام كنا أمام قرار تاريخى من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ بعد أن باتت مصر بفضل هذه التضحيات واحة من الأمن والاستقرار مع جهود مقدرة ومتواصلة من القيادة السياسية فى البناء والتنمية والاستثمار الحقيقى على أرض الواقع”.