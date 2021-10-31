/659022/رئيس-النواب-تعليقا-على ميتافيرس-مقبلون-على-عالم-رهيب-سوف-يكشف-كل-أسرارنا

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب " نحن مقبلون على عالم رهيب سوف يكشف كل أسرارنا " . جاء ذلك تعليقا على " العالم الموازي، الذي أطلقه مارك زوكربرغ مؤسس فيسبوك، والذي قال إن العالم يقف بالفعل على أعتاب الدخول إلى عصر ميتافيرس. جاء ذلك ردا على إفشاء الأسرار خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات فيما يتعلق بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة. وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم ، على التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة. تهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً ، بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

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